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Происшествия

13:37

Пенсионерка в Калуге избила чихуахуа бутылкой

происшествияживотные

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Неизвестная пожилая женщина во время посещения магазина в Калуге ударила бутылкой собаку, которая в тот момент находилась на руках хозяйки. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сети ранее появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, что женщина с собакой породы чихуахуа стоит у кассы. Животное она держит на руках. В один момент неизвестная пенсионерка ударяет животное бутылкой по голове.

Ветеринар после инцидента зафиксировал у собаки черепно-мозговую травму.

"Прокуратура взяла на контроль проведение процессуальной проверки полицией по информации из Сети о причинении повреждений собаке", – указали в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В Управлении МВД по Калужской области сообщили, что получили заявление о нападении на собаку. Правоохранители выяснят обстоятельства инцидента и установят личность напавшей женщины.

В Дептрансе Москвы ранее призвали не оставлять животных в машине во время жары. Питомцы могут получить тепловой удар, поскольку при тридцатиградусной жаре воздух в машине прогревается до 43 градусов за 10 минут.

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