Прокуратура проверит инцидент с москвичом, задушившим свою собаку на прогулке

Фото: телеграм-канал "112"

Тимирязевская межрайонная прокуратура проконтролирует результаты проверки по факту жестокого обращения с собакой на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует результаты проверки и принятие процессуального решения по факту жестокого обращения с собакой на севере Москвы", – указано в сообщении.

По предварительной информации, мужчина выгуливал собаку на поводке, после чего протащил ее по двору. Собака скончалась на месте.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Точная причина смерти животного устанавливается.

Ранее в Москве возбудили уголовное дело после того, как неизвестные выбросили собаку с седьмого этажа в районе Орехово-Борисово Южное. По предварительной информации, неустановленные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.