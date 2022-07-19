Неизвестные выбросили собаку с седьмого этажа на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Уголовное дело возбудили после того, как неизвестные выбросили собаку с седьмого этажа в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство обнаружило в социальных сетях публикацию, которая содержала информацию о причинении вреда здоровью собаки. О таком же случае сообщали и некоторые телеграм-каналы.

Так, по некоторым данным, неустановленные лица в состоянии алкогольного опьянения выбросили собаку из окна квартиры на седьмом этаже жилого дома.

"Очевидцами произошедшего также были размещены сообщения, содержащие фотоматериалы с места обнаружения собаки непосредственно после падения и сведения о помещении собаки по кличке Эля в ветеринарную клинику", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животным, совершенное из хулиганских побуждений"). Ход расследования дела контролируется межрайонной прокуратурой.

Ранее сообщалось, что вахтовикам, взорвавшим медведя с помощью взрывчатки в Якутии, грозит уголовная ответственность. Так в ведомстве отреагировали на опубликованный в соцсетях видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные на севере Якутии приманивают дикого медведя к заминированной кастрюле с едой и убивают, дистанционно активируя взрывчатку.

