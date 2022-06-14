В ОП прокомментировали предложение о штрафах за избавление от домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России необходимы штрафы для тех, кто выбрасывает домашних животных. Так руководитель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации Елена Шаройкина прокомментировала RT прозвучавшее ранее предложение о наказании за избавление от домашних животных.
Саму инициативу Шаройкина назвала положительной, добавив, что обязательная регистрация питомцев позволила бы решать проблему более эффективно.
"Это может быть чипирование либо нанесение несмываемых меток. Пока мы не будем знать, чья собака выброшена, мы не сможем никого штрафовать", – сказала представитель Общественной палаты.
По мнению Шаройкиной, также следует рассмотреть вопрос о штрафах за самовыгул животных. По ее словам, нередко нападают не уличные, а имеющие хозяев животные.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу. Он также выступил с инициативой о введении штрафов в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.
"Жизнь в большом городе": "безнадзорные животные"
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