В ГД предложили запретить самовыгул домашних животных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Наталья Феоктистова

В Госдуме предложили запретить самовыгул домашних животных, а также ограничить количество мест для выгула питомцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

По его словам, самовыгул является проблемой для городов, районных центров и сел. Бурматов пояснил, что из-за этого питомцы плодятся, расширяя популяцию безнадзорных животных.

"У регионов появится возможность устанавливать в региональных Кодексах об административных правонарушениях ответственность за самовыгул", – отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что регионы также смогут ограничивать места выгула питомцев возле социальных, медицинских, детских учреждений и объектов повышенной опасности.

Ранее Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних животных на улицу. Он также выступил с инициативой о введении штрафов в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.

