Ветеринар рассказала, каких животных можно оставить в зоогостинице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В зоогостиницах можно оставить собак, кошек, енотов, шиншилл, морских свинок, кроликов и хомяков. Для первых двух в учреждениях обычно оборудованы одноместные вольеры, рассказала Москве 24 ветеринарный врач Мосветстанции Ирина Розанова.

По ее словам, даже временный переезд в гостиницу является для животного стрессом. Однако в зоогостиницах, как пояснила специалист, сведут к минимуму эти переживания.

"При заселении хозяин может рассказать об особенностях характера своего любимца, чтобы во время проживания к нему было легче найти подход. Владельцы также могут не переживать за состояние здоровья питомца: оно будет под полным контролем профессионалов", – рассказала Розанова.

Она отметила, что в случае появления каких-либо симптомов заболевания сотрудники оповестят об этом владельца животного и осмотрят питомца.

Для заселения в зоогостиницу необходим ветеринарный паспорт с отметками прививок от бешенства и других инфекционных заболеваний. Первая вакцинация необходима для кошек, собак, енотов и хорьков.

"Нам очень важно, чтобы каждый питомец был вакцинирован – это залог безопасности не только для других животных в гостинице, но и для персонала, поскольку такие заболевания, как бешенство и лептоспироз, опасны и для человека. При этом после самой прививки надо выждать еще месяц, чтобы у питомца сформировался иммунитет. В связи с этим рекомендую готовить любимца к заселению заранее", – пояснила ветеринарный врач.

Розанова отметила, что перед заселением питомца осматривает специалист, который измеряет температуру, оценивает функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проверяет шерсть на наличие паразитов. Специалист рекомендовала заранее сообщить в зоогостиницу о наличии у животного хронического заболевания. Перед заселением владелец также должен предоставить выписанные врачом назначения и лекарства.

Врач поведала, что хозяин питомца также должен передать корм на весь период содержания, игрушки, подстилку или подушку животного. Для котов и кошек дополнительно потребуется лоток и привычный наполнитель. Для собак и кошек нужны пеленки, поводок и ошейник.

В Москве работают зоогостиницы на базе государственных ветеринарных клиник. Они находятся на Мосветстанции, Станции по борьбе с болезнями животных Юго-Западного округа.

Ранее президент РКФ Владимир Голубев рассказал, что для защиты питомца от клещей следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом. По словам эксперта, жидкость, которая содержится в одежде для собак, не попадает на кожу и не вызывает аллергии. Кроме того, как уточнил Голубев, такую одежду делают из легких тканей, пропускающих воздух и отталкивающих влагу.

