Кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чтобы защитить питомца от клещей, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента РКФ Владимира Голубева.

По словам эксперта, жидкость, которая содержится в одежде для собак, не попадает на кожу и не вызывает аллергии. Кроме того, как уточнил Голубев, такую одежду делают из легких тканей, пропускающих воздух и отталкивающих влагу.

"На комбинезонах располагаются специальные складки, которые и обрабатывают средством против клещей. Попавшие в такую складку клещи погибают", – пояснил специалист.

Помимо этого, на сегодняшний день большинство хозяев выбирают специальные таблетки. Однако, как уточнил кинолог, в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы не допустить у питомца аллергии.

Если для собак выбираются капли и спреи, их нужно наносить на кожу. В результате действующие вещества собираются в эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах. При этом спреи и капли эффективны в течение почти месяца, а препараты для приема внутрь – 12 недель.

При нанесении капель и спреев, предупредил эксперт, кожа собаки должна быть сухой, лишь тогда вещество полностью впитается и окажет нужный эффект. Если хозяин выбирает для четвероногого специальный ошейник от клещей, он должен быть на питомце всегда, а не только на улице.

"Следует отмечать день обработки и вовремя обновлять защиту. У любого средства есть противопоказания. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, если возникают сомнения, проконсультируйтесь со своим ветврачом", – рекомендовал Голубев.

Ранее Голубев посоветовал не давать собакам есть грязную уличную траву из-за угрозы отравления питомца. По его словам, трава на улице может быть обработана химическими веществами, а также содержать яйца гельминтов. Эксперт рассказал, что можно начать выращивать зелень для питомцев самостоятельно.

