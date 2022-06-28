Жители Сочи нашли истощенных верблюдов в сафари-парке

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Активисты в Сочи подняли тревогу из-за верблюдов, которых якобы довели до истощенного состояния в местном сафари-парке. В руководстве парковой зоны опровергли информацию о жестоком обращении с животными.

"Один верблюд болен кожным заболеванием – саркоптозом, второй линяет, сейчас у них сезон линьки, они в этот момент непрезентабельные, но так бывает. Там всего четыре верблюда, они все на карантине", – передает издание "Подъем" слова директора Евгения Абрамовича.

Кроме того, сейчас парк еще не открылся и находится в стадии строительства и оформления, добавил Абрамович.

Он также рассказал, что государство доверило парку и более редкие виды животных, которые занесены в Красную книгу. Ко всем обитателям проявляется должная забота, резюмировал директор.

Отмечается, что полиция и природоохранная прокуратура намерены провести проверки из-за обращений, поступивших от сочинских активистов.

Ранее в соцсетях был размещен видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные на севере Якутии приманивают дикого медведя к заминированной кастрюле с едой и убивают, дистанционно активируя взрывчатку.

В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии заявили, что в действиях злоумышленников, которые, предположительно, являются вахтовиками, усматриваются признаки преступления по пункту б части 1 статьи 258 УК РФ, ("Незаконная охота с применением взрывчатых веществ"), а также по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным").

Позднее по данному инциденту было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животным.