Манул из Московского зоопарка снова показался на людях

Манул Тимофей из Московского зоопарка решил снова показаться на людях. Он вышел посмотреть на голубя за стеклом. Это, говорят, редкость.

На прошлой неделе Тимофей показал, что он страшное животное. Пытался напасть на оператора зоопарка. Зоологи говорят, что манулов приручить невозможно. Даже если они привыкли к людям с рождения, во взрослом возрасте все равно будут проявлять агрессию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.