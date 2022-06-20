В Битцевском лесу спасли застрявшего в железной трубе кота

В Битцевском лесу спасли кота, который застрял в железной трубе, являющейся частью моста. Питомцу дали имя Мостик.

Животное услышали случайно. Приехавшие на место специалисты распилили трубу и выманили кота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

