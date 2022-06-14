Власти Аризоны и Калифорнии объявили об эвакуации жителей из-за лесных пожаров

Власти Аризоны и Калифорнии объявили об обязательной эвакуации жителей из-за сильных лесных пожаров на западе США.

Отмечается, что такая интенсивность пожаров характерна для сезона, когда уже вся растительность сухая от палящего солнца.

По данным американского Национального межведомственного пожарного центра, всего на территории США в настоящий момент активны около 30 лесных пожаров общей площадью более 4 тысяч квадратных километров.

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