Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии с грузовиком на МКАД

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины крупного ДТП на МКАД. Перед развязкой с Носовихинским шоссе "КАМАЗ" потерял управление, сбил несколько машин, а затем врезался в разделительную полосу и перевернулся.

На другую сторону проезжей части из кузова высыпался песок, засыпав одну из машин. Водитель грузовика погиб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

