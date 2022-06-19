В Бирюлевском лесопарке посетителям на прогулке встретилась лиса. Она просто шла по дороге, соблюдая правила движения по правой стороне. Интереса к прохожим лиса не проявляла и людей явно не боялась.

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