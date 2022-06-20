Москвичам рассказали о последних мировых событиях

Западную Европу захватывают природные пожары. Самая сложная обстановка зафиксирована в Испании и Германии. В испанской провинции Самора огонь уничтожил уже 74 тысячи гектаров леса. Жителям трех немецких поселков недалеко от Берлина приказали немедленно покинуть дома, чтобы не оказаться в огненном кольце. Ситуацию осложняют сильный ветер и рекордная жара: температура воздуха часто поднимается выше 40 градусов. На помощь пожарным отправили авиацию, благодаря чему некоторые очаги удалось локализовать.

По китайскому городу Фошань ударил мощный торнадо. Кадры происходящего выкладывали в Сеть местные жители. Ураган переворачивал машины, срывал с домов крыши, обрывал провода. Из-за коротких замыканий случилось несколько пожаров. Об ударе стихии людей предупредили заранее, но некоторые все же рискнули выйти из дома. Однако им пришлось уворачиваться от летящих обломков. Сейчас городские службы разбирают завалы на улицах и освобождают дороги от поваленных деревьев.

Наводнение, обрушившееся на северо-восток Бангладеш, стало самым сильным в истории страны за 122 года. Из-за разгула стихии по меньшей мере 18 человек погибли, сотни тысяч пострадали, десятки тысяч остались без крова.

В американском штате Нью-Гэмпшир загорелась и затонула двадцатидвухметровая яхта. Выжившие пассажиры рассказывают, что они заметили черный дым, который поднимался с нижней палубы. Они передали сигнал бедствия, но через несколько минут яхта была охвачена огнем. Чтобы не погибнуть, пожилой семейной паре и их другу пришлось прыгать в воду. Их примеру последовали и две собаки. Всех их подобрали и отправили в больницу люди с других лодок.



В Лос-Анжелесе полиция открыла огонь по группе молодых людей, которые забросали их фейерверками, камнями и бутылками. Кадры с заполненными полицейскими автомобилями улицами показали местные телеканалы. Сообщают, что все началось с того, что патрульные сделали замечания шумной компании в районе Бойл-Хайтс, которая готовила пончики прямо на улице. Перепалка переросла в драку со стрельбой. Один человек был ранен.

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