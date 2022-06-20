Москвичам рассказали о последних мировых событиях

06:30
Западную Европу захватывают природные пожары. Самая сложная обстановка зафиксирована в Испании и Германии. В испанской провинции Самора огонь уничтожил уже 74 тысячи гектаров леса. Жителям трех немецких поселков недалеко от Берлина приказали немедленно покинуть дома, чтобы не оказаться в огненном кольце. Ситуацию осложняют сильный ветер и рекордная жара: температура воздуха часто поднимается выше 40 градусов. На помощь пожарным отправили авиацию, благодаря чему некоторые очаги удалось локализовать.
По китайскому городу Фошань ударил мощный торнадо. Кадры происходящего выкладывали в Сеть местные жители. Ураган переворачивал машины, срывал с домов крыши, обрывал провода. Из-за коротких замыканий случилось несколько пожаров. Об ударе стихии людей предупредили заранее, но некоторые все же рискнули выйти из дома. Однако им пришлось уворачиваться от летящих обломков. Сейчас городские службы разбирают завалы на улицах и освобождают дороги от поваленных деревьев.
Наводнение, обрушившееся на северо-восток Бангладеш, стало самым сильным в истории страны за 122 года. Из-за разгула стихии по меньшей мере 18 человек погибли, сотни тысяч пострадали, десятки тысяч остались без крова.
В американском штате Нью-Гэмпшир загорелась и затонула двадцатидвухметровая яхта. Выжившие пассажиры рассказывают, что они заметили черный дым, который поднимался с нижней палубы. Они передали сигнал бедствия, но через несколько минут яхта была охвачена огнем. Чтобы не погибнуть, пожилой семейной паре и их другу пришлось прыгать в воду. Их примеру последовали и две собаки. Всех их подобрали и отправили в больницу люди с других лодок.
В Лос-Анжелесе полиция открыла огонь по группе молодых людей, которые забросали их фейерверками, камнями и бутылками. Кадры с заполненными полицейскими автомобилями улицами показали местные телеканалы. Сообщают, что все началось с того, что патрульные сделали замечания шумной компании в районе Бойл-Хайтс, которая готовила пончики прямо на улице. Перепалка переросла в драку со стрельбой. Один человек был ранен.
Подробнее об этих и других событиях – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: