Премьер Австралии может посетить Киев в конце июня – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе получил от Владимира Зеленского приглашение посетить Киев. Об этом сообщил телеканал 9News.
По его информации, поездка Альбанезе может состояться после саммита НАТО, который пройдет 28–30 июня.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Встреча проходит в Киеве.
Уточняется, что Зеленский встретил Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российской спецоперации на Украине.
Политики прибыли в Киев утром в четверг, 16 июня. По словам делегата при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, Макрон, Шольц и Драги планируют обсудить во время визита в Киев помощь Украине и ее возможное вступление в Евросоюз.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы лидеров Германии, Франции и Италии, подчеркнул, что такие действия европейских лидеров не несут пользы и не приближают Украину к миру, в то время как время идет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев – СМИ
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