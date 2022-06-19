Медведев допустил, что ЕС исчезнет раньше, чем примет в свой состав Украину

Фото: kremlin.ru
Принятие Украины в Евросоюз реально возможно только к середине столетия, а к этому моменту и само объединение вполне может исчезнуть. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем телеграм-канале.
Он считает, что ситуация с принятием Украины в Евросоюз похожа на построение коммунизма в СССР: дату воплощения этих планов никто не назвал, зато приведено много непроверяемых абстрактных условий.
Медведев подчеркнул, что их объективная верификация невозможна, и проверять их будут десятилетиями, причем новые поколения руководителей Евросоюза. В связи с этим он поставил срок к середине столетия.
"А вдруг (стучу по дереву) и ЕС к этому времени исчезнет? Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев? Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить..." – заключил Медведев.
Ранее Медведев усомнился, что Украина будет существовать на карте мира через два года. В то же время он заметил, что американцев это не заботит. По мнению Медведева, они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк.
До этого зампред Совбеза объяснил, почему его публикации о политической ситуации в мире носят такой резкий характер. Он отметил, что ненавидит недружественные РФ государства, поскольку они желают смерти россиянам, а также добавил, что сделает все, чтобы враги России исчезли.
Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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