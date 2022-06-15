Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Украина будет существовать на карте мира через два года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года. Иначе предстоящей зимой просто замерзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?" – задался вопросом политик.

В то же время он заметил, что американцев это уже не заботит. По мнению Медведева, они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк.

Ранее зампред Совбеза объяснил, почему его публикации о политической ситуации в мире носят такой резкий характер. Он отметил, что ненавидит недружественные РФ государства, поскольку они желают смерти россиянам, а также добавил, что сделает все, чтобы враги России исчезли.

Ситуация на Украине обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

