В Кремле назвали невозможным выталкивание РФ из международной жизни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает бесперспективным и невозможным выталкивание России из международной жизни.

"Выталкивание России из международной жизни – это дело абсолютно бесперспективное и, по сути, невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует", – сообщил он в интервью ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену.

Российский лидер добавил, что страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта. Все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику, подчеркнул Путин.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

