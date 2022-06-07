Медведев объяснил резкость своих постов в телеграм-канале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему его посты о политической ситуации в телеграм-канале носят резкий характер.

"Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее зампредседателя Совбеза назвал несправедливыми и незаконными санкции западных стран против родственников государственных деятелей и политиков России. Он напомнил о существующем в праве понятии "объективное вменение", когда ответственность наступает без установления вины, за само действие или бездействие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

