Володин заявил об истощении арсенала Запада по сдерживанию развития РФ

Фото: kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционный потенциал западных стран для сдерживания развития России исчерпан.

"Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан", – написал он в своем телерам-канале.

По мнению политика, российская экономика может оказаться "в плюсе", несмотря на запрет экспорта нефти в Европу, из-за которого потенциальные потери могут составить 22 миллиарда долларов в год. Он отметил, что издержки могут быть компенсированы благодаря переориентации рынков сбыта на Азию, а также благодаря увеличению стоимости энергоресурсов. А европейские страны в связи с таким ростом цен будут переплачивать каждый год свыше 250 миллионов евро.

Володин подчеркнул, что США прикладывают все возможные усилия для того, что санкционная нагрузка легла на Европу, таким образом ослабляя ее экономику. "(Вашингтон. – Прим. ред.) Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось", – добавил он.

При этом Россия станет только сильнее при преодолении всех введенных ограничений, заключил политик.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступают в силу 4 июня. В документ попали супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его сын Николай и дочь Елизавета, а также основатель "Яндекса" Аркадий Воложа. ЕС ввел ограничения против национального расчетного депозитария РФ, который используется в операциях по госдолгу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

