В ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России

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Частичное эмбарго на российскую нефть может привести к "ценовому шоку". Такое мнение выразил директор исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф в журнале Der Spiegel.
По словам специалиста, покупательная способность доходов населения Европы снизится. Это в свою очередь вынудит власти стран Евросоюза снижать налоги и делать скидки на топливо и еду. В конечном итоге это спровоцирует увеличение долгов стран ЕС.
Ранее замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что вводя очередной пакет антироссийских санкций, Евросоюз только усугубляет собственное положение. Из-за санкций Брюсселю придется больше денег тратить на покупку энергоносителей, считает он. На этом фоне, по его мнению, в Германии промышленные предприятия и вовсе скоро будут вынуждены закрываться.
До этого в МИД РФ заявили, что новый пакет санкций против России будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза. В МИД РФ подчеркнули, что частичный отказ от российской нефти, а также запрет на страхование российских торговых судов обернутся ростом цен, дестабилизацией энергетических рынков и нарушением логистических цепочек, в том числе поставок продукции аграрного сектора.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что Россия непричастна к росту цен на газ
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