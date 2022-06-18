Русский язык запретят использовать в школах Николаева с 1 сентября

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С 1 сентября в школах Николаева введут запрет на использование русского языка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена исполкома николаевского горсовета Екатерину Стоколяс.

По ее словам, за эту инициативу проголосовал исполком.

"С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды", – сказала Стоколяс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что кабмин должен 17 июня принять соответствующее решение о расторжении соглашения с РФ про безвизовые поездки на Украину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

