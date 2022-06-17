Путин высказался о стыдящихся быть русскими

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стыдятся быть россиянами только те, кто не связывает свою и жизнь своих детей с Россией. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Некоторые люди говорят, что им стыдно за то, что они из России. Знаете, это стыдно тем, кто не связывает свою судьбу и свою жизнь, жизнь и судьбу своих детей с нашей страной", – сказал президент РФ.

Он пояснил, что дело не столько в стыде, сколько в желании избежать проблем в тех странах, где такие люди хотят жить и воспитывать своих детей.

До этого в ходе ПМЭФ Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми.

По его словам, важно не просто оказывать финансовую поддержку таким семьям, но еще и настроить на их запросы систему здравоохранения, образования и другие сферы жизни.

