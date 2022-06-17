Путин рассказал о третьем принципе действий властей РФ

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Третьим принципом действий российских властей является ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

"Третий принцип нашего долгосрочного развития – это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика", – отметил глава РФ.

По его словам, благодаря этому РФ и смогла пережить беспрецедентное санкционное давление Запада.

При этом, как подчеркнул Путин, основной принцип государства – тратить столько, сколько заработали – остается. Его никто не отменял.

"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно", – отметил президент.

Кроме того, Путин отметил, что социальная справедливость будет одним из принципов развития отечественной экономики, благодаря чему удастся сократить неравенство.

"У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах", – заключил президент.

Ранее российский лидер заявил, что целью государства является достижение инфляции в 4%. По словам Путина, среди задач остается развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для населения и организаций.

При этом глава РФ подчеркнул, что Россия не будет повторять опыт западных государств, которые развенчивали инфляционную спираль и дисбалансировали собственные финансы.

