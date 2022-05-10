Посетители аэропорта Домодедово пожаловались на неработающие шлагбаумы. По словам очевидцев, из-за сбоя водители долгое время не могли выехать с парковки воздушной гавани.

Время, которое можно провести на территории аэропорта бесплатно, истекало, и парковку приходилось оплачивать. Это продолжалось, по словам авторов видео, около часа. Сейчас шлагбаумы работают в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.