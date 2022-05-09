Больше 300 тыс горожан угостили солдатской кашей на маршруте "Бессмертного полка"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные коммунальщики в День Победы угостили солдатской кашей больше 300 тысяч горожан. Об этом сообщает в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"С 11:00 горожане могли попробовать гречневую и перловую кашу с тушенкой и согреться горячим чаем у пунктов питания на Ленинградском проспекте, улице Лесная, площади Тверская Застава", – говорится в публикации.

Также полевые кухни работали на 1-й Тверской-Ямской, Тверской улицах и прилегающих к ним переулках – всего 58 пунктов на всем маршруте следования "Бессмертного полка".

В этом году после двухлетнего перерыва акция "Бессмертный полк" впервые прошла в очном формате. Более миллиона горожан проследовали с портретами героев Великой Отечественной войны по центру столицы. В шествии также приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин.

