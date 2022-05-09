На ВДНХ растянули рекордную 366-метровую георгиевскую ленту

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На ВДНХ растянули георгиевскую ленту длиной 366 метров, тем самым установив всероссийский рекорд. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"9 мая на главной выставке страны был установлен всероссийский рекорд "Самая большая лента памяти". Ее длина составила 366, а ширина – 7,5 метра. Общая площадь полотна достигла более 2,7 тысячи квадратных метров", – рассказали в пресс-службе выставки.
Участниками акции стали более 2,2 тысячи человек. В их числе – курсанты Московского суворовского военного училища и волонтеры, а также посетители и сотрудники ВДНХ.
Ленту памяти растянули у фонтана "Дружба народов". Ее затем пронесли до площади Промышленности, где и был зарегистрирован рекорд.
В Москве 9 мая состоялся парад Победы на Красной площади. В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.
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