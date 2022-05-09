Парламент гагаузской автономии Молдавии одобрил ношение георгиевской ленты 9 мая

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Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло решение, которое позволяет жителям автономии Молдавии в День Победы носить георгиевские ленты, заявил заместитель председателя законодательного органа Георгий Лейчу.

"Разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета", – приводит слова Лейчу РИА Новости.

Отмечается, что постановление вступает в силу в день принятия.

Ранее сообщалось, что в Молдавии разгорается скандал с георгиевским ленточками. Этот символ наряду с литерами V и Z попал в конце апреля под запрет. Однако с таким решением не согласилась автономия Гагаузия.

Там местные власти приняли закон, который разрешает изготовление, хранение и ношение георгиевских ленточек.

До этого парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.

Комментируя данное решение, бывший президент страны Владимир Воронин сказал, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символ победы в Великой Отечественной войне.

