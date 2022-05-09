Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

00:53

Парламент гагаузской автономии Молдавии одобрил ношение георгиевской ленты 9 мая

политика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народное собрание Гагаузии (НСГ) приняло решение, которое позволяет жителям автономии Молдавии в День Победы носить георгиевские ленты, заявил заместитель председателя законодательного органа Георгий Лейчу.

"Разрешить на территории автономного образования Гагаузии при проведении массовых мероприятий в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета", – приводит слова Лейчу РИА Новости.

Отмечается, что постановление вступает в силу в день принятия.

Ранее сообщалось, что в Молдавии разгорается скандал с георгиевским ленточками. Этот символ наряду с литерами V и Z попал в конце апреля под запрет. Однако с таким решением не согласилась автономия Гагаузия.

Там местные власти приняли закон, который разрешает изготовление, хранение и ношение георгиевских ленточек.

До этого парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.

Комментируя данное решение, бывший президент страны Владимир Воронин сказал, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символ победы в Великой Отечественной войне.

Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать