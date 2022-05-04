Жителей Гагаузии в Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты

В Молдавии разгорается скандал с георгиевским ленточками. Этот символ наряду с литерами V и Z попал в конце апреля под запрет. Однако с таким решением не согласилась автономия Гагаузия.

Там местные власти приняли закон, который разрешает изготовление, хранение и ношение георгиевских ленточек. Но от наказания граждан это не убережет. За черно-оранжевый символ намерены штрафовать на всей территории Молдавии. Об этом предупредил глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.