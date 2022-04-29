Песков заявил об отсутствии новостей о переговорах между РФ и Украиной

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На треке российско-украинских переговоров пока нет новостей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Аналогичный ответ Песков дал на вопрос о реакции Киева на материалы, предоставленные Москвой, передает ТАСС.

Ранее Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из "Азовстали". Он подчеркнул, что Кремль не видит в этом темы для переговоров, поскольку Владимир Путин ясно обозначил позицию по данному вопросу: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, а военные должны сложить оружие, и им сохранят жизнь.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

