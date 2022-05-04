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Фото: depositphotos/AlgimantasB
Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил о готовности наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об это он заявил в ходе брифинга.
"Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне", – передает слова Милановича РИА Новости.
Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович предупредил о росте цен на бензин и дизель на фоне санкций. По его словам, бензин "евросупер 95" будет 12,63 куны (около 1,68 евро), евродизель – 13,28 куны (около 1,77 евро), солярка – 9,39 куны (1,25 евро) за литр.
До этого власти Хорватии отказали Москве в организации гуманитарного рейса для эвакуации семей сотрудников российского посольства в Загребе, объявленных персонами нон грата. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о людях, которых хорватские власти объявили персонами нон грата без всяких причин.
Захарова отметила, что в Москве считают такое отношение к россиянам негуманным и издевательским. Дипломат подчеркнула, что данный недружественный шаг Загреба не останется без ответа.
Президент Хорватии обещал наложить вето на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
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