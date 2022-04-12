РФ выразила протест в связи с решением Хорватии выслать 24 сотрудников посольства

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Россия выражает решительный протест из-за решения хорватских властей выслать 24 сотрудников посольства в Загребе. Об этом сообщается на сайте российского МИД со ссылкой на его официального представителя Марию Захарову.
"Выражаем решительный протест по поводу этого подчеркнуто недружественного, ничем не мотивированного шага, имеющего разрушительное воздействие на весь комплекс российско-хорватских отношений", – отметила Захарова.
Она подчеркнула, что ответственность за последствия подобного антироссийского шага целиком и полностью лежит на Хорватии.
Ранее в министерстве иностранных дел Хорватии потребовали высылки из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе в связи с событиями на Украине. Речь идет о 18 дипломатах и 6 сотрудниках административно-технических служб.
В российском диппредставительстве подтвердили, что посол РФ в Загребе Андрей Нестеренко получил соответствующую ноту. Там говорилось, что дипломатическое представительство РФ в Загребе будет снижено до уровня посольства Хорватии в Москве.
О высылке сотрудников российских дипмиссий ранее объявил целый ряд государств. Власти Германии объявили 40 российских дипломатов персонами нон грата. Нидерланды должны будут покинуть 17 сотрудников посольства РФ в Амстердаме. Еще 21 дипломата высылает Бельгия. Решение о высылке также приняли в Испании, Португалии, Латвии, Эстонии, Литве и других странах.
Российские дипломаты должны покинуть Хорватию до 25 апреля – посол РФ
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