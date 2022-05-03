Хорватия и Сербия сняли коронавирусные ограничения на въезд в страну

Хорватия сняла коронавирусные ограничения на въезд в страну. Предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный ПЦР-тест больше не требуется. Такое же решение приняли в Сербии – с сегодняшнего дня подтверждать наличие иммунитета к коронавирусу или отсутствие заболевания при посещении страны не нужно.



Смягчили требования, связанные с коронавирусом, и в других странах Европы. Греция больше не требует сертификаты и справки при въезде. Однако ношение масок в аэропортах и самолетах по-прежнему в силе. Станет проще теперь туристам и в Италии. Прибывающим не придется заполнять сложный опросник. Страна также отказалась от зеленых пропусков, без которых нельзя было попасть в кафе и рестораны, кинотеатры, фитнес-центры и другие заведения.

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