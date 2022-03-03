В Подмосковье с 4 марта запретили все мероприятия, кроме организованных госорганами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Московской области запретили все мероприятия, кроме официально организованных органами государственной власти региона. Об этом сообщается в постановлении губернатора.
"Запретить проведение на территории Московской области публичных мероприятий, за исключением официальных публичных мероприятий, организуемых органами государственной власти Московской области или с участием органов государственной власти Московской области", – указано в документе.
Кроме того, граждан попросили воздержаться от туристических поездок в регион. Для передвижения рекомендуется использовать преимущественно личный транспорт.
Ранее подмосковный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что с 4 марта в Московской области отменят использование QR-кодов. Дополнительно снимаются ограничения на посещение учреждений культуры, а также развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.
При этом гражданам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания рекомендован домашний режим. Для жителей и гостей Подмосковья сохраняется требование о социальной дистанции и ношении масок.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19. С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов, а также отменяются ограничения в сфере спорта и культуры. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.
Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19
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