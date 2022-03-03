Москвичам напомнили о необходимости носить маски в общественных местах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 3 марта отменяется ряд ограничений на посещение объектов общепита, театров, музеев, а также культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Однако ношение масок для посещения общественных мест остается необходимым условием, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Ношение масок остается необходимым условием для посещения этих общественных мест", – говорится в сообщении.

В Оперштабе также уточнили, что центры "Мои документы" теперь принимают посетителей в обычном режиме без предварительной записи и предоставления QR- кода. Записываться заранее нужно только для получения некоторых услуг Росреестра, ГИБДД и МВД.

В четверг Сергей Собянин подписал указ о прекращении использования QR-кодов и отмене ограничений на посещение объектов общепита, культуры и спорта. Кроме того, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

По словам мэра, эпидемиологическая ситуация в столице постепенно нормализуется. Количество новых случаев заболевания "Омикроном" и госпитализаций продолжает снижаться, что позволяет отменить значительную часть действующих ограничений.

