Россия снимает ограничения на выезд граждан в ДНР, ЛНР, Армению и Киргизию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на выезд граждан РФ в ДНР, ЛНР, Армению и Киргизию через государственную границу будут сняты с 16 мая. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Оперштаб принял решение об отмене ограничения на въезд в РФ граждан Киргизии и Армении, в том числе через российско-грузинскую границу.

Соответствующее решение было принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Эквадором. Ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор будут сняты с 16 мая.