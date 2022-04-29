Россия возобновит авиасообщение с Эквадором с 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия возобновит авиасообщение с Эквадором. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Принято решение с 16 мая 2022 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из аэропортов России, открытых для международных полетов, в Эквадор", – говорится в сообщении.

Также РФ снимает ограничения на выезд граждан в Донецкую и Луганскую народные республики, Армению и Киргизию.

Ранее Росавиация продлила временное ограничение полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части РФ до 7 мая. Российским авиаперевозчикам посоветовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Работу ряда воздушных гаваней на юге РФ ведомство приостановило 24 февраля. Первоначально ограничения действовали до 2 марта, однако в дальнейшем запрет несколько раз продлевался. В частности, 23 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России был вновь продлен.

