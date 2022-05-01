Подмосковье в майские праздники превратилось в популярный курорт

Подмосковье в текущие майские праздники превратилось в популярный курорт. Свободных мест в отелях и санаториях практически не найти.

Что предлагают за сопоставимые с заграничной поездкой деньги какие развлечения могут предложить отдыхающим? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.