Конволют с автографами поэтов Серебряного века выставят на аукцион за 2,5 млн рублей

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Конволют (сборник отдельных изданий, переплетенных в одну книгу) с дарственными автографами поэтов Максимилиана Волошина и Аделаиды Герцык Марине Цветаевой выставят на аукцион 11 июня. Стартовая цена составляет 2,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "Литфонд".

"Настоящей сенсацией книжного раздела стал конволют, объединивший под одним переплетом две первые книги знаковых авторов Серебряного века – "Стихотворения. 1900–1910" Максимилиана Волошина (издательство "Гриф", 1910 год) с рисунками Константина Богаевского, а также "Стихотворения" Аделаиды Герцык (типография А. С. Суворина, 1910 год)", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на торгах представят первое полное прижизненное издание "Евгения Онегина" Александра Пушкина. Его начальная ставка составит 1,8 миллиона рублей. Также на аукцион выставят книгу "Досуги крымского судьи" Павла Сумарокова со стартовой ценой в размере 2 миллионов рублей, агитационный плакат Александра Родченко (800 тысяч рублей) и лицевую рукопись "Житие Александра Свирского" петровской эпохи (750 тысяч рублей).

Помимо этого, участники аукциона смогут приобрести рукописный старообрядческий "Исповедальник" XVII века, оценивающийся в 500 тысяч рублей, и полный архив документов к фильму "Весна" Григория Александрова с его новогодней дарственной надписью Любови Орловой.

Также участники торгов смогут приобрести первое и единственное прижизненное отдельное издание стихотворения Владимира Маяковского "История Власа лентяя и лоботряса" с работами Наталии Ушаковой. Оно оценивается в 700 тысяч рублей.

Ранее книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за 17 тысяч фунтов, или почти 23 тысячи долларов. Речь идет о книге 1997 года выпуска в мягкой обложке. Книжный обозреватель Катрина МакНикол получила ее для рецензирования.

