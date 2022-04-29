Ростуризм запустит перевозки в Египет и Турцию на базе чартеров

Ростуризм работает над запуском чартеров в Египет и Турцию. Как сообщила глава ведомства Зарина Догузова, они могут появиться в мае.

Есть ли шанс, что прямых рейсов на курорты станет больше, а билеты подешевеют? И как выгоднее купить билет? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.