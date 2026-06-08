В Латвии сайты Wildberries и магазина "Лабиринт" сочли угрозой и отключили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайты российских маркетплейса Wildberries и магазина "Лабиринт" перестали работать в Латвии, сообщил Латвийский вестник.

По решению Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) под эти меры подпали всего восемь российских сайтов.

"NEPLP принял решение ограничить в Латвии доступ к веб-сайтам: www.wildberries.ru, companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru, ast.ru", – сказано в публикации.

Эти ресурсы назвали угрозой национальной безопасности страны, поскольку они "формируют позитивное отношение к России".

Ранее МИД РФ заявлял, что в последние годы в Латвии, Литве и Эстонии случился всплеск русофобии, которая поддерживается на государственном уровне. В ведомстве считают, что урегулировать ситуацию с помощью переговоров не получается.