08 июня, 16:04В мире
В Латвии сайты Wildberries и магазина "Лабиринт" сочли угрозой и отключили
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сайты российских маркетплейса Wildberries и магазина "Лабиринт" перестали работать в Латвии, сообщил Латвийский вестник.
По решению Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) под эти меры подпали всего восемь российских сайтов.
"NEPLP принял решение ограничить в Латвии доступ к веб-сайтам: www.wildberries.ru, companies.rbc.ru, www.championat.com, www.labirint.ru, www.sovsport.ru, www.livelib.ru, v1.ru, ast.ru", – сказано в публикации.
Эти ресурсы назвали угрозой национальной безопасности страны, поскольку они "формируют позитивное отношение к России".
Ранее МИД РФ заявлял, что в последние годы в Латвии, Литве и Эстонии случился всплеск русофобии, которая поддерживается на государственном уровне. В ведомстве считают, что урегулировать ситуацию с помощью переговоров не получается.