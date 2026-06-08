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08 июня, 16:25

Происшествия

Суд на Урале оштрафовал экс-преподавателя, который брал взятки под женским ником

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

На Урале оштрафовали экс-преподавателя железнодорожного техникума в Екатеринбурге Юрия Черкашина, который брал взятки со студентов под женским ником, заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

В течение полугода он брал взятки за допуск к зачетам, решение экзаменационных вопросов и руководство дипломными проектами. Общая сумма незаконного дохода – около 180 тысяч рублей.

В суде добавили, что для конспирации педагог создал бизнес-аккаунт, который назвал "Елена Ургупс". Несмотря на это, его признали виновным в 15 эпизодах получения взятки и приговорили к штрафу в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, ему на 4 года запрещено заниматься педагогической деятельностью. Решение вынес Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Ранее в Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге в связи с выявлением схемы по закрытию академических задолженностей за вознаграждение провели обыски. Предварительно, закрыть таким образом долги могли около 150 студентов. Теперь им грозит отчисление или отзыв диплома.

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