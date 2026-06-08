Кабмин выделит 5 млрд руб на помощь людям с сахарным диабетом

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Правительство России направит 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что президент подчеркивал необходимость совершенствования профилактики, диагностики и лечения этого заболевания и его осложнений.

"Правительство ведет такую работу в рамках профильного национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и соответствующую федеральному проекту. <...> Это позволит обеспечить системами свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам", – заявил премьер.

В частности, дети, подростки с диабетом первого типа и беременные женщины на данный момент бесплатно получают системы непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови и вовремя реагировать на колебания.

По его словам, такие приборы существенно упрощают контроль за состоянием пациентов и дают им возможность вести обычный образ жизни.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила, что сахарный диабет может стать новой эпидемией в стране. С ее слов, зафиксированные по итогам прошлого года показатели вызывают серьезное беспокойство. Среди основных причин роста заболеваемости политик назвала пищевые привычки и потребление определенных продуктов.

