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Москва 24

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Транспорт

01:00

В РЖД назвали сроки запуска в Москве беспилотных поездов "Ласточка"

транспорт

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Беспилотные поезда "Ласточка" в Москве могут начать работать в тестовом режиме уже в следующем году. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

Он отметил, что подвижной состав, работающий полностью в автономном режиме, планируется получить до конца текущего года.

Беспилотные поезда будут введены на МЦК, добавил глава РЖД. Он также заявил, что сейчас компания обсуждает с властями столицы сокращение до трех минут интервала между поездами, курсирующими по Московскому центральному кольцу. Сейчас он составляет четыре минуты.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили круизный туристический поезд "Жемчужина Кавказа".

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