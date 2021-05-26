В РЖД назвали сроки запуска в Москве беспилотных поездов "Ласточка"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Беспилотные поезда "Ласточка" в Москве могут начать работать в тестовом режиме уже в следующем году. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости.

Он отметил, что подвижной состав, работающий полностью в автономном режиме, планируется получить до конца текущего года.

Беспилотные поезда будут введены на МЦК, добавил глава РЖД. Он также заявил, что сейчас компания обсуждает с властями столицы сокращение до трех минут интервала между поездами, курсирующими по Московскому центральному кольцу. Сейчас он составляет четыре минуты.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили круизный туристический поезд "Жемчужина Кавказа".