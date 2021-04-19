К летней пассажирской кампании подготовят 450 электропоездов и 90 "Ласточек"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К летней пассажирской кампании подготовят 450 электропоездов и 90 скоростных поездов "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Уточняется, что перед данным периодом специалисты МЖД и ЦППК ежегодно готовят пригородный подвижной состав на полигоне. Будет проверена система вентиляции, кондиционирования салонов и кабина управления. Также специалисты обследуют противопожарное оборудование.

Уже проведена диагностика основных механизмов, вагоны покрасили и сделали сезонную замену смазочных материалов. Кроме того, специалисты проводят ежедневную дезинфекцию.

"Санобработку проводят специальными антибактериальными средствами, которые безопасны для человека. С локомотивными бригадами проводят занятия, в ходе которых особое внимание уделяется ведению поездов в летний период", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля. Поезда с номерами 717/722 и 721/718 соответственно будут ходить ежедневно по зеркальному расписанию два раза в день.