Первую "Ласточку" запустят между Москвой и Минском 30 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Две пары новых скоростных международных поездов "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Минском с 30 апреля, сообщает пресс-служба РЖД.
Поезда с номерами 717/722 и 721/718 соответственно будут ходить ежедневно по зеркальному расписанию два раза в день. Электропоезда выполнят в комплектации "премиум" с двумя классами обслуживания – эконом и бизнес.
"Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника", – говорится в сообщении.
В ноябре прошлого года РЖД проработали с белорусскими коллегами запуск двух пар скоростных электропоездов "Ласточка" между Москвой и Минском. Тогда сообщалось, что это станет возможно после возобновления пассажирского ж/д сообщения между Россией и Белоруссией.
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