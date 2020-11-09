В РЖД рассказали о планах запуска "Ласточек" между Москвой и Минском

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

РЖД проработали с белорусскими коллегами запуск двух пар скоростных электропоездов "Ласточка" между Москвой и Минском, однако это станет возможно после возобновления пассажирского ж/д сообщения между Россией и Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"С Белорусской железной дорогой проработан вопрос о назначении двух пар новых скоростных электропоездов "Ласточка" Москва – Минск в пятивагонном исполнении. Запуск Ласточек станет возможен сразу после возобновления курсирования международных пассажирских поездов в сообщении с Республикой Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скоростные "Ласточки" запустили между Москвой и Костромой. В пути следования есть остановки на станциях "Ярославль" и "Нерехта". В поезде три класса обслуживания, среди которых бизнес, эконом и базовый. Стоимость билета начинается от 799 рублей. Цена зависит от времени до отправления поезда, а также класса обслуживания.