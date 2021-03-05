Первая женщина – помощник машиниста "Ласточки" приступила к работе на МЦК

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"/Московская железная дорога
В пятницу, 5 марта, к работе на МЦК приступила первая женщина – помощник машиниста поезда "Ласточка" Виктория Власенкова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
Также в ближайшее время к работе на МЦК приступят еще три женщины – Ширин Саттарова, Анастасия Шатохина и Галина Васильева.
"Все они прошли обучение в учебном центре дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД", в том числе на тренажерах, имитирующих кабину современного поезда "Ласточка", успешно сдали экзамены и получили свидетельство о квалификации", – говорится в сообщении.
Уточняется, что помощник машиниста контролирует работу приборов в кабине, следит за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.
В пресс-службе добавили, что на МЖД работают 20 тысяч женщин, которые составляют треть всего коллектива.
Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что с 1 января 2021 года в соответствии с указом Минтруда женщины допущены к управлению поездами метро. По его словам, девушки проходили на протяжении года обучение для безопасного и комфортного управления поездами метрополитена. Курс прошли 12 девушек, которые готовы наравне с мужчинами управлять транспортом, уточнил Ликсутов. Для них изготовлена специальная форма с юбками и брюками.
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