Психолог Родина: бессонница и плохой аппетит могут быть сигналами хронической тревожности

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Тревога является естественной реакцией организма на стресс, однако в некоторых случаях она может стать постоянным фоном жизни и перерасти в хроническое состояние. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала психолог и нейрофизиолог Анастасия Родина.

По словам специалиста, одним из главных сигналов является частое и интенсивное беспокойство, которое возникает даже при отсутствии реальных причин для тревоги. В отличие от обычной реакции на стрессовую ситуацию, хроническая тревожность может появляться без видимого повода и казаться несоразмерной происходящим событиям.

"Физические симптомы могут быть самыми разнообразными: учащенное сердцебиение, потливость, дрожь, мышечное напряжение, проблемы с пищеварением, нарушения сна (бессонница или, наоборот, избыточная сонливость)", – пояснила специалист.

Еще одним признаком психолог назвала изменения в поведении. По ее словам, человек может начать избегать ситуаций, которые раньше не доставляли дискомфорта, сокращать круг общения, отказываться от любимых занятий или менять привычный образ жизни, чтобы не сталкиваться с потенциальными источниками беспокойства.

Специалист подчеркнула, что тревога начинает представлять серьезную проблему, когда начинает влиять на повседневную жизнь и принятие решений.

Кроме того, Родина обратила внимание на роль мыслительных привычек в развитии тревожных состояний. По ее мнению, склонность к катастрофизации, постоянному самообвинению и зацикливанию на негативных сценариях может создавать благоприятную почву для тревожных расстройств и депрессии.

Психолог отметила, что внутреннее состояние человека во многом зависит от того, как он работает со своими мыслями и эмоциями, поэтому игнорировать тревожные сигналы организма не стоит.

Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что тревога и бессонница являются самыми распространенными причинами обращения жителей столицы к психологам и психиатрам. Зачастую тревожные состояния проявляются недомоганиями, болевыми ощущениями, функциональными нарушениями сердца и чувством нехватки воздуха. По мнению эксперта, это связано с более высокими требованиями к качеству жизни.

