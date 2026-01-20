Психолог Самбурский: "эффект прожектора" может предупреждать о социальной тревоге

Фото: 123RF.com/olegganko

"Эффект прожектора" может сильно мешать нормальной жизни и вынуждать постоянно анализировать ошибки после взаимодействия с окружающими. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, многим свойственно ощущение, как будто окружающие их активно изучают: разглядывают внешность, подмечают ошибки, неловкости и заминки. Именно это чувство называют "эффектом прожектора".





Станислав Самбурский клинический психолог Он возникает за счет того, что у каждого есть эгоцентричный якорь, склонность видеть и чувствовать, прежде всего, самого себя. В результате мозг считает, что и окружающие проявляют такое же внимание к вашей персоне.

Чтобы снизить влияние этого эффекта, важно осознать, что другие заняты, прежде всего, собой и точно так же подвержены "прожектору", отметил психолог. Он также посоветовал провести эксперимент: утром добавить в свой образ необычный элемент – брошь, галстук, заколку и так далее. А вечером стоит спросить, например, у коллег, кто из них заметил такой аксессуар.

"Ранее подобные эксперименты проводились психологами. И все они показывали, что ожидания на самом деле завышены в два раза. То есть, когда кажется, что 10 человек точно заметят что-либо, фактически на это обратят внимание человек пять", – подчеркнул Самбурский.

Тем, кому эффект мешает в моменте, не дает расслабиться и сосредоточиться, эксперт посоветовал применить действенную технику – это поможет сместить внешний фокус внимания.



Станислав Самбурский клинический психолог Надо быстро просканировать пространство и отыскать в нем три предмета, затем сосредоточиться на трех звуках, и в конечном итоге – на трех телесных ощущениях.

Суть техники в том, чтобы перестать сканировать себя и начать мониторить происходящее вокруг, отметил эксперт.

Однако важно понимать, что если ничего не помогает и "эффект прожектора" начинает сильно мешать в жизни, то это скорее может свидетельствовать о социальной тревоге. При ней многие избегают встреч, выступлений и после любого общения постоянно анализируют, где ошиблись, что не так сказали, и всячески принижают себя. Иногда это длится месяцами, что требует консультации со специалистом и структурированной работы, подчеркнул Самбурский.

