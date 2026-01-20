Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 17:23

Общество
Главная / Новости /

Психолог Самбурский: "эффект прожектора" может предупреждать о социальной тревоге

Психолог рассказал, как справиться с "эффектом прожектора"

Фото: 123RF.com/olegganko

"Эффект прожектора" может сильно мешать нормальной жизни и вынуждать постоянно анализировать ошибки после взаимодействия с окружающими. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По словам эксперта, многим свойственно ощущение, как будто окружающие их активно изучают: разглядывают внешность, подмечают ошибки, неловкости и заминки. Именно это чувство называют "эффектом прожектора".

Он возникает за счет того, что у каждого есть эгоцентричный якорь, склонность видеть и чувствовать, прежде всего, самого себя. В результате мозг считает, что и окружающие проявляют такое же внимание к вашей персоне.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Чтобы снизить влияние этого эффекта, важно осознать, что другие заняты, прежде всего, собой и точно так же подвержены "прожектору", отметил психолог. Он также посоветовал провести эксперимент: утром добавить в свой образ необычный элемент – брошь, галстук, заколку и так далее. А вечером стоит спросить, например, у коллег, кто из них заметил такой аксессуар.

"Ранее подобные эксперименты проводились психологами. И все они показывали, что ожидания на самом деле завышены в два раза. То есть, когда кажется, что 10 человек точно заметят что-либо, фактически на это обратят внимание человек пять", – подчеркнул Самбурский.

Тем, кому эффект мешает в моменте, не дает расслабиться и сосредоточиться, эксперт посоветовал применить действенную технику – это поможет сместить внешний фокус внимания.

Надо быстро просканировать пространство и отыскать в нем три предмета, затем сосредоточиться на трех звуках, и в конечном итоге – на трех телесных ощущениях.
Станислав Самбурский
клинический психолог

Суть техники в том, чтобы перестать сканировать себя и начать мониторить происходящее вокруг, отметил эксперт.

Однако важно понимать, что если ничего не помогает и "эффект прожектора" начинает сильно мешать в жизни, то это скорее может свидетельствовать о социальной тревоге. При ней многие избегают встреч, выступлений и после любого общения постоянно анализируют, где ошиблись, что не так сказали, и всячески принижают себя. Иногда это длится месяцами, что требует консультации со специалистом и структурированной работы, подчеркнул Самбурский.

Ранее психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала, что во время стресса важно переключиться с эмоций на телесные ощущения. В этом хорошо помогают массажные или "игольчатые" мячики.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика