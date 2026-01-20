Психолог Самбурский: "эффект прожектора" может предупреждать о социальной тревоге

20 января, 17:23Общество
Фото: 123RF.com/olegganko
"Эффект прожектора" может сильно мешать нормальной жизни и вынуждать постоянно анализировать ошибки после взаимодействия с окружающими. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
По словам эксперта, многим свойственно ощущение, как будто окружающие их активно изучают: разглядывают внешность, подмечают ошибки, неловкости и заминки. Именно это чувство называют "эффектом прожектора".
Чтобы снизить влияние этого эффекта, важно осознать, что другие заняты, прежде всего, собой и точно так же подвержены "прожектору", отметил психолог. Он также посоветовал провести эксперимент: утром добавить в свой образ необычный элемент – брошь, галстук, заколку и так далее. А вечером стоит спросить, например, у коллег, кто из них заметил такой аксессуар.
"Ранее подобные эксперименты проводились психологами. И все они показывали, что ожидания на самом деле завышены в два раза. То есть, когда кажется, что 10 человек точно заметят что-либо, фактически на это обратят внимание человек пять", – подчеркнул Самбурский.
Тем, кому эффект мешает в моменте, не дает расслабиться и сосредоточиться, эксперт посоветовал применить действенную технику – это поможет сместить внешний фокус внимания.
Суть техники в том, чтобы перестать сканировать себя и начать мониторить происходящее вокруг, отметил эксперт.
Однако важно понимать, что если ничего не помогает и "эффект прожектора" начинает сильно мешать в жизни, то это скорее может свидетельствовать о социальной тревоге. При ней многие избегают встреч, выступлений и после любого общения постоянно анализируют, где ошиблись, что не так сказали, и всячески принижают себя. Иногда это длится месяцами, что требует консультации со специалистом и структурированной работы, подчеркнул Самбурский.
